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OGM Ormanspor, deplasmanda BOTAŞ'ı 80-63 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda BOTAŞ'ı 80-63 yendi. OGM Ormanspor 17. maçında 11. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 16. karşılaşmasında 10. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Tolga Edis, Ömer Sarı, Umut Memiş

BOTAŞ: Weawer 20, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 7, Allen 15, Reimer 6, Saliha Mandıracı 3, Nihal Güngör Yıldırım, Nisa Yalçın 2, Deniz Üstün

OGM Ormanspor: Suttun 14, Gökşen Fitik 13, Amaral 18, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 12, Doğa Adıcan, Katanic, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan 3, Ceylin Beyza Altunpa, Aleyna Sultan Akdağ

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-47

3. Periyot: 51-71

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda BOTAŞ'ı 80-63 yendi.

OGM Ormanspor 17. maçında 11. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 16. karşılaşmasında 10. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA / Spor

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