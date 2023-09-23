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OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 75-62 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği BOTAŞ'ı 75-62 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Uğur Akyıldız, Barış Turgut

OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 6, Cansu Köksal Öngüner 8, Dantas 16, Katanic 11, Esra Ural Topuz 6, Sutton 9, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Onyenwere 19

BOTAŞ: Weaver 19, Fitzgerald 11, Manolya Kurtulmuş 6, Hatice Pelin Gülçelik 4, Reimer 4, Saliha Mandıracı 10, Nihal Güngör Yıldırım 6, Holmes 2

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-33

3. Periyot: 49-45

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği BOTAŞ'ı 75-62 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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