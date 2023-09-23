OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 75-62 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği BOTAŞ'ı 75-62 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Uğur Akyıldız, Barış Turgut
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 6, Cansu Köksal Öngüner 8, Dantas 16, Katanic 11, Esra Ural Topuz 6, Sutton 9, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Onyenwere 19
BOTAŞ: Weaver 19, Fitzgerald 11, Manolya Kurtulmuş 6, Hatice Pelin Gülçelik 4, Reimer 4, Saliha Mandıracı 10, Nihal Güngör Yıldırım 6, Holmes 2
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-33
3. Periyot: 49-45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği BOTAŞ'ı 75-62 yendi.
Kaynak: AA / Spor