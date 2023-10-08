OGM Ormanspor Ankara derbisinde Nesibe Aydın'ı yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, Ankara derbisinde Nesibe Aydın'ı 78-76 yendi. OGM Ormanspor ligde 5. maçını da kazanırken, Nesibe Aydın 2. yenilgisini yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Şakacı, Hüseyin Çamcı, Ömer Sarı
OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 2, Katanic 14, Amaral 22, Onyenwere 17, Ceylin Beyza Altunpa, Esra Ural Topuz 8
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akan 7, Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 13, Sutherland 8, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz, İlayda Güner 16
1. Periyot: 16-19
Devre: 40-35
3. Periyot: 60-58
Beş faulle oyundan çıkan: 38.16 Amaral (OGM Ormanspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, Ankara derbisinde Nesibe Aydın'ı 78-76 yendi.
OGM Ormanspor ligde 5. maçını da kazanırken, Nesibe Aydın 2. yenilgisini yaşadı.