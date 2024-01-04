Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u mağlup ederek finale yükseldi

SALON: Şehit Turgut Solak

HAKEMLER: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

FENERBAHÇE: Natasha Howard 13, Alperi Onar 19, Emma Meesseman 22, Yvonne Anderson 6, Kayla Mcbride 19, Sevgi Uzun 11, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek, Selin Raçhel

OGM ORMANSPOR: Alesia Sutton 13, Gökşen Fitik 16, Damiris Dantas 33, Michaela Onyenwere 18, Esra Ural Topuz 6, Aleksandra Katanic, Doğa Adıcan, Banu Şimşek

1'İNCİ PERİYOT: 26-24

İLK YARI: 50-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Finali'ndeki ilk maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip oldu: 93-86. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, ilk yarısı 50-39, üçüncü periyodu da 70-58 sonuçlandı. Mücadele Fenerbahçe'nin 93-86'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Emma Meesseman 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Damiris Dantas 33 sayı üretti. Kupanın sahibini bulacağı final maçı yarın saat 19.00'da aynı salonda oynanacak.