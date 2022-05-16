OGM Ormanspor: 88-77 - Haberler

Mamak Belediyesi, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında OGM Ormanspor'u sahasında 88-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-44 önde kapatan Mamak Belediyesi'nde Marlain Veal kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Yiğit Baran Sarıkaya 17 sayı üretti.Eşleşmede 2'nci karşılaşma 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da OGM Ormanspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Mamak Belediyesi o karşılaşmayı da kazanması halinde adını Play-Off yarı finaline yazdıracak. OGM Ormanspor'un kazanması halinde ise 3'üncü ve son karşılaşma Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor