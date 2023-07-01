FIFA futbol oyun kurallarından en önemli kural olan ofsaytın tanımını değiştiriyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Ofsayt kuralı değişti mi? FIFA yeni ofsayt kuralı ne? sorularını araştırıyor.

FIFA oyun kurallarında bir değişikliğe giderek futbolun en önemli kuralı olarak belirtilen ofsayta güncelleme getiriyor. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Ofsayt kuralı değişti mi? FIFA yeni ofsayt kuralı ne? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

OFSAYT KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

FIFA oyun kurallarında bir değişikliğe giderek futbolun en önemli kuralı olarak belirtilen ofsayta güncelleme getiriyor. Artık ofsayt olması için hücum eden futbolcunun vücut uzuvlarının tamamen önde olması halinde kural geçerli hale gelecek. İlk önce İsveç ve İtalya'da denenecek olan kural daha sonra diğer ülkelerde yürürlüğe girecek.

ARTIK DİZ VE OMUZUN ÖNDE OLMASI YETERLİ DEĞİL

Eski kurala göre atak yapan futbolcunun topa değmesi yasak olan uzuvları (eli veya kolu) rakip defans oyuncusunun önünde olduğu zamanlar pasif durumda değerlendirilip ofsayt verilmiyordu.

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

YENİ KURAL 2 ÜLKEDE DENENECEK

Yeni kural öncelikle İsveç ve İtalya'da uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.