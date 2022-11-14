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Off-road yarışlarında yardımcı pilot, yanındaki pilotu aracından inerek sopayla kovaladı

Spor Haberleri

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7.'si düzenlenen off-road yarışlarında yardımcı pilot, aracı düzgün kullanmadığı gerekçesiyle pilotu sopayla kovaladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7.'si düzenlenen off-road yarışlarında yardımcı pilot, aracı düzgün kullanmadığı gerekçesiyle pilotu sopayla kovaladı.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Motor ve Doğa Sporları Kulübü (YUMDOFF) işbirliği ile düzenlenen 7. Yusufeli Off-road Yarışları nefes kesti. Ermenistan, Gürcistan, Erzurum, Iğdır, Kars, Sivas, Artvin ve ilçelerinden 45 ekip kıyasıya mücadele etti.

Yarışlara Zafer Şahin Yılmaz ve yardımcı pilotu Fahri Altun'un arasında geçen olay damga vurdu. Yardımcı pilot Fahri Altun, yarışı kaybetmelerinden sorumlu tuttuğu pilotu sopayla kovaladı. Aracı düzgün kullanamadığı, engele çapması, virajlara kontrolsüz girmesi nedeniyle elindeki sopayla aracından inerek pilotu kovalamaya başlayan Altun, seyircilerin önünde pilot Yılmaz'ı yakalayarak hırsını alamayıp çamura attı. Pilot da karşılık verince iki yarışçı çamur içinde kaldı. Seyircilerin alkışları eşliğinde Yılmaz ve Altun otomobillerine geri döndü.

O anlar ise izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ermenistan Yusufeli Artvin Pilot Spor Haberler

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