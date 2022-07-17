Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Spor
 - Güncelleme:

- Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu Sürücüler çamurlu parkurda zor anlar yaşadı Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Gümüşova Off-Road Şenlikleri, nefes kesen anlara sahne oldu.

- Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

Sürücüler çamurlu parkurda zor anlar yaşadı

DÜZCE - Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Gümüşova Off-Road Şenlikleri, nefes kesen anlara sahne oldu. Sürücüler parkurda zorlanırken, seyirciler ise adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Gümüşova ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda araç ve sporcu katıldı. Yarışlar, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Etkinliğin güzel geçtiğini söyleyen DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, "Bugün epey seyirci var. Tüm ekiplere başarılar diliyorum. Şenliğimize dün 23 araç katılmıştı. Bugün ise 35 ile 70 sporcu burada. Kadın katılımcılarımız da var. Havanın güneşli olmasına rağmen zevkli bir yarış olacağını düşünüyorum. Dünkü etaplara nazaran bugünkü etaplar tüm arabaların katılabileceği düzeyde. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Spor

Tragger Düzce Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title