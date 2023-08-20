Off-road Tutkunlarının Çankırı'da Yaptığı Konvoy Heyecan Verdi

Off-road tutkunlarının Çankırı'nın deresinde yaptığı konvoy, nefes kesti. Araçlar yaptığı gösterilerle izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Çankırı kent merkezinde bulunan Tatlıçay deresinde Off-road tutkunları konvoy düzenledi. Farklı arazi araçlarının bulunduğu konvoyda sürücüler, yaptığı akrobasi hareketlerle izleyenlerin nefesini kesti. Dereyi adeta büyüleyen arazi araçları, izleyicilere büyük heyecan yaşatırken vatandaşlar gösterileri izlemek için kent meydanında bulunan dereye akın etti.

"Merak edip bu yılda izlemeye geldik"

Off-road gösterilerini izlemek için çaya geldiğini söyleyen Yusuf Şeker, " Off-road gösterisinin olacağını duyduk ve hemen çayın kenarına geldik. Arazi araçları çayın içerisinden geçerek çok güzel gösteriler yaptılar. Geçen yılda aynı şekilde bir gösteri yapmışlardı. Merak edip bu yılda izlemeye geldik. İnşallah, seneye de tekrardan izleriz" dedi. - ÇANKIRI