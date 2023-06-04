Off-Road Festivali'nde Kadınların İnanılmaz Performansı

- Off-Road Festivali'nde kadınların inanılmaz performansı ağızları açık bıraktı

Pistte kadınlar erkeklere taş çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de gerçekleştirilen Off-Road Festivali'nin ikinci gününde kadın pilotlar pistin çamurunu attırdı. Erkeklere taş çıkaran kadınlar, zorlu parkura rağmen pes etmedi.

Gebze Belediyesi'nin Denizli Köyü'nde ilk defa organize ettiği Off-Road Festivali'nin final günü nefesleri kesti. Özel parkurda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 araçla 20'si kadın 100 sporcu katıldı. Yarışların ikinci gününde kadın pilotlar da pistin çamurunu attı. Yağmur yağması sebebiyle parkur daha da zorlu bir etaba dönüştü. Pes etmeyen kadın pilotlar, adeta erkeklere taş çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan festival bugün final yapacak. Kıyasıya yarış havadan da görüntülendi.

Hatice Yıldız: "Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok"

Off-Road'a nasıl başladığını anlatan Hatice Yıldız, "Eşim ilk başladığında ben pek çamur sevmiyordum. Eşim sayesinde bu sporu sevdim. Hatta yarışlara ben daha çok gitme isteği duyuyorum. Hele bu günden sonra tüm etkinliklere katılacağım. Yağmur bizi biraz zorladı ama çok güzeldi. Organizasyonumuz da çok güzel. Gebze'de bir ilk olması çok güzel, belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyoruz. Beni bir kadın olarak teşvik etti, sayesinde çok güzel bir yarış yaptık. Aslında bizim maksadımız eğlence ve adrenalindi. Kendime, 'Bu spora keşke daha erken başlasaydım' diyorum. Herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir şey. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Ayşegül Yıldız: "Daha önce şampiyon oldum"

Yarışmacı Ayşegül Yıldız ise "Heyecanı sevdiğimiz için Off-Road'a katıldık. Eşim sayesinde Off-Road'u sevdim. Her Off-Road yarışına eşimle katılıyoruz. Yağmur yağması sebebiyle parkur çok zordu. Daha önce şampiyon oldum, bu sefer de inşallah olurum. Kadınların yarışması konusunda çok teşvik ettim ama tedirgin oluyorlar. Bence tedirgin olacak, korkacak hiçbir şey yok. Her kadın Off-Road'u yapabilir. Sadece erkekler yapar diye düşünmesinler, kadınlar da yapar. Kadınları mutlaka teşvik etmemiz gerekiyor. Ben bir kadın olarak çok teşvik ediyorum. İnşallah yarışırlar ve daha fazla oluruz. Kadınların rakibimin olmasını çok istiyorum" diye konuştu.

Yarışlar kıyasıya mücadele ederken bugün kazananalar ödüllerini alacak.