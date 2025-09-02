Haberler

Of'ta Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Of'ta Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, İstanbul'da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. Finalde Vera Gücü takımı şampiyon oldu.

Trabzon'un Of ilçesinde, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına plaj voleybolu turnuvası organize edildi.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi'nin destekleriyle, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yegane Vatan Derneği iş birliğinde düzenlenen turnuvanın final maçı, Vera Gücü ile Dinamo Zehra takımları arasında oynandı.

Of Sahili Mendirek alanında oynanan mücadeleyi kazanan Vera Gücü, şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve ödülleri verildi.

Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral ile Of Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor
