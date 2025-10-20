Of ilçesinde Adrenalin Dolu Off-Road Festivali Düzenlendi

TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen Off-Road Festivali, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Sahilde çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için kıyasıya mücadele ederken, ekipte yer alan bir off-road aracının taklalar atıp, bitiş balonunu devirdiği anlar kameraya yansıdı.

İlçede, Of Kaymakamlığı, Of Belediyesi ve Of Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle 1'inci Of Off-Road Festivali gerçekleştirildi. Festivalin açılışına Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal, katıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik özel oluşturulan çamurlu parkurda yapılan festivale, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 farklı ilden 80 off-road aracı, 5 ayrı kategoride mücadele etti. Pilotlar hız, dayanıklılık ve sürüş tekniklerini sergileyerek zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Araçların çamur içindeki performansı ve çıkış anlarındaki güç gösterileri izleyenleri etkiledi. Yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne olurken, pilotlar çukur, rampa ve su geçişleriyle dolu zorlu parkurda güçlükle ilerledi. Arızalanarak yarışı tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Yarışlarda zamana karşı verilen mücadelenin yanı sıra araçların dayanıklılığı ve sürücülerin ustalığı da dikkat çekti.

OFF-ROAD ARACINDAN TAKLALI BİTİŞ

Yarışların son bölümünde ekipte yer alan bir off-road aracının taklalar atıp, bitiş balonunu devirdiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, parkurda uçarak havalanan aracın takla atarak bitiş balonuna çarptığı, kazayı yara almadan atlanan sürücünün de aracından inerek yanına gelen ekip arkadaşlarıyla coşku yaşadığı anlar yer aldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçenin off-road sporu alanında da adından söz ettireceğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Of'umuzun dinamizmini artırmaya devam ediyoruz. Hafta sonunda, yurt içinden ilçemize gelen off-road tutkunlarını ağırladığımız heyecan dolu bir organizasyona imza attık. Karadeniz'in eşsiz doğasında nefes kesen anlara sahne olan bu etkinlikte, Of'umuza yakışır bir enerji ve coşku yaşandı. Bu festivalle ilçemizi spor turizmi açısından da tanıtmak istiyoruz" dedi.

Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin de etkinliğe ilgi gösterenlere teşekkür ederek, "İlk kez kendi bölgemizde böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pistimiz 2 kilometre uzunluğunda. Tam anlamıyla çukur ve engellerle dolu bir off-road parkuru oluşturduk. Katılım çok yüksek oldu, bu da bizi cesaretlendirdi. Amacımız bu festivali geleneksel hale getirmek" diye konuştu.