Odunpazarıspor Kulübü Genç Sporcuları Yaşlılar ve Hayvanlar İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Odunpazarıspor Kulübü'nün genç sporcuları, 1 Ekim Yaşlılar Günü ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Sporcular, hayvanlara mama bağışında bulunarak, yaşlılarla sohbet etti ve Başkan Kurt'un doğum gününü kutladı.

Odunpazarıspor Kulübü'nün genç sporcuları örnek bir davranışa imza attı. Genç sporcular, 1 Ekim Yaşlılar Günü ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında önce Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ardından da Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Odunpazarıspor Kulübü Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Atletizm Takımının oyuncuları örnek bir davranışa imza attı. Genç sporcular, 1 Ekim Yaşlılar Günü ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı etkinlikte sporcular önce Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Bakımevinde bulunan kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen sporcular, onlarla oyunlar oynayarak, bakımevine mama bağışında bulundu.

Genç sporcuların Geçici Hayvan Bakımevi'nden sonraki adresi Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakımevi oldu. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakımevi'nde genç sporculara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti. Yaşlı bakımevinde yaşayan misafirlerle yakından ilgilenen genç sporcular, bakımevi misafirleri ile bir süre sohbet etti. Bakımevi misafirlerine çeşitli sürprizler de yapan genç sporcular, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a da sürpriz yaparak Başkan Kurt'un doğum gününü kutladı. Genç sporcular ile birlikte pastasındaki mumları söndüren Başkan Kurt, sporculara teşekkür etti.

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözlerine değindi. Başkan Kurt, "Sizler Atatürk'ün çocukları olarak bugün, bu sözün gereğini yerine getirdiniz. Önce Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ettiniz, ardından da buraya gelerek, yaşlılarımızın ellerinden öpüp, onlarla sohbet ederek, onları yalnız bırakmadınız. Sizlerle gurur duyuyorum ve sizleri tebrik ediyorum" dedi.