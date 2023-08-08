Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 1000 Çocuk Spor Yapıyor

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için açtığı Yaz Spor Okulları'nda çalışmalarına devam ediyor. 7 farklı branşta eğitimlerin verildiği Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 1000 çocuk spor yapıyor. Odunpazarı Belediyesi ayrıca parklarda gerçekleştirilen sabah sporu etkinlikleriyle kadınların da spor yapmasını teşvik ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için açtığı Yaz Spor Okulları'nda çalışmalarına devam ediyor. 7 farklı branşta eğitimlerin verildiği Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 1000 çocuk spor yapıyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Okulları açtı. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, atletizm, cimnastik ve tekvando branşlarında açılan yaz okullarında yaklaşık 1000 çocuk spor yapıyor.

Odunpazarı Belediyesi yaz aylarında sadece çocukların spor yapmasına olanak tanımıyor; sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirilen sabah sporu etkinlikleri de devam ediyor. Mahallelerde yapılan spor etkinlikleri sayesinde kadınlar güne spor yaparak zinde bir şekilde başlıyor. 5 mahallede düzenlenen sabah sporu etkinliklerine yaklaşık 150 kadın katılıyor. Kadınların katıldığı parklarda spor etkinlikleri de ekim ayına kadar sürecek.