Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları Açıyor

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için yaz okulları açıyor. Yaz okullarına kayıtlar, 1 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için yaz okulları açıyor. Yaz okullarına kayıtlar, 1 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi ve tatil yaparken kendilerini geliştirmesi amacıyla yaz okulları açıyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, atletizm, temel cimnastik ve tekvando branşlarında açılan yaz okulları için kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor.

Çocuklarını Odunpazarı Belediyesi yaz okullarına göndermek isteyen veliler, 18 Haziran 2023 Pazar gününe kadar Odunpazarı Belediyesi'nin Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Ek Hizmet Binası'nda yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne, Mehmet Terzi Spor Salonu'na ve Hasan Doğan Spor Tesisi'ne başvurabilecek.

Yaz spor okulları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar ise kayıtların yapılacağı adreslere giderek ya da 0222 244 01 99, 0 222 227 20 07, 0222 227 96 05 ve 0 222 240 08 85/120 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilecek.