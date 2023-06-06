Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden yıl sonu gösterisi

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksleri yıl sonu gösterisi düzenledi. Etkinlikte sporcular, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına vurgu yaparak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünün yazılı olduğu pankart açtı.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Eskişehirli katıldı. Programda; 2022-2023 eğitim döneminde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor ve dans salonlarına giden katılımcılar becerilerini gösterdi. Gösteriye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Eskişehirlilerin ilgi gösterdiği yıl sonu dans gösterisinde yaklaşık 100 sporcu yer aldı. 30'dan fazla farklı müzik ve dansın yer aldığı gösteride, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına vurgu yapıldı. Gösteride kursiyerler "Öncü 100 Güçlü 100 Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı" ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünün yazılı olduğu pankart açtı.

Gecede konuşma yapan Başkan Kurt, yıl sonu gösterisinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"HİZMETİ HALKIN AYAĞINA GÖTÜREN BİR MANTIKLA HAREKET EDİYORUZ"

"Bugün Spor İşleri Müdürlüğümüzün bir yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların ürünlerini izleyeceğiz. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak, hizmeti halkın ayağına götüren bir mantıkla hareket ediyoruz. Halk merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları da böyle gösterilerle sergiliyoruz. Ben bütün öğretmen ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bize destek olan sizlere teşekkür ediyorum. Cesaretle sporu yapan, bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."