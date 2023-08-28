Odunpazarı Belediyesi Kadınlara Yönelik Spor Etkinliklerini Tamamladı

Açık alan sporlarını öne çıkararak vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve yüzlerce kadının katıldığı spor etkinlikleri, kapanış programıyla sona erdi. Kadınlar, parklarda uzman spor eğitmenleri eşliğinde step-aerobik pilates ve yoga yaparak güne zinde bir şekilde başladı. Kapanış programında ise yoga, step, zumba ve dans etkinlikleri düzenlendi.

Açık alan sporlarını öne çıkararak vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla Odunpazarı Belediyesi tarafından 5 farklı parkta düzenlenen ve yüzlerce kadının katıldığı spor etkinlikleri, kapanış programıyla tamamlandı.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün her yaştan kadının spor yapabilmesi için uzun yıllardır sürdürdüğü ve bir gelenek haline gelen parklardaki spor etkinlikleri, 2023 yılı yaz döneminde de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kentpark, Bilgi Parkı, Uğur Mumcu, Selami Vardar Halk Merkezi Parkı ve Üniversite Evleri içerisinde bulunan Kadir Akkaş Halk Merkezi yanında gerçekleştirilen sabah sporu etkinliklerinde kadınlar, park alanlarında uzman spor eğitmenleri ile step-aerobik pilates ve yoga yaparak güne zinde bir şekilde başladı.

Parklarda spor etkinliğinin kapanış programı Kentpark'ta gerçekleştirildi. Diğer parklardan kadınların da katılımı ile gerçekleşen programda kadınlar, yoga, step, zumba ve dans etkinlikleri ile yaz dönemini kapattılar. Spor sonrasında kadınlar, kendilerine spor yapma imkanı sunan etkinlikler nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.