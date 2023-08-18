Odunpazarı Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Yaptı

Odunpazarı A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı A.Ş.'ye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimi yaptı.

Odunpazarı A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı A.Ş.'ye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimi yaptı.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı iş güvenliği uzmanları, sahada görev yapan personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor. İş güvenliği uzmanları, çalışmalar sırasında karşılaşılabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan personeli sahada denetledi. Denetimler sırasında personele bilgi de veren iş güvenliği uzmanları, personele daha bilinçli çalışma yapması konusunda da iş sağlığı ve güvenliği konularındada kapsamlı bir eğitim verdi.

Yetkililer, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptıkları çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinin uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanların ve vatandaşların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, önleyen, kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.