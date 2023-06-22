Başkan Kurt, Eskişehir'i Bilecik'te yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek OdunpazarıSpor U15 ve U17 futbol takımı oyuncuları ve antrenörleri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor'un şampiyonları ile buluştu.

Başkan Kurt, Eskişehir'i Bilecik'te yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek Odunpazarı Spor U15 ve U17 futbol takımı oyuncuları ve antrenörleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'a; Odunpazarı Spor Başkanı Adnan Evren Olcay, Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Bingöl ve OdunpazarıSpor Kulübü yöneticileri de eşlik etti.

OdunpazarıSpor Kulübü Başkanı Adnan Evren Olcay, şunları kaydetti:

"OdunpazarıSpor Kulübü olarak oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kulübümüzden süper lig takımlarının altyapılarına ve Eskişehirspor'a birçok transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçlerde de sizlerden başarılı sporcular çıkacak ve hak ettiğiniz yerlere gideceksiniz. Sizleri tekrar tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum."

Başkan Kurt ise konuşmasına OdunpazarıSpor kulübü oyuncularını tebrik ederek başladı. Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Endüstriyel futbol Türkiye'de yanlış yönetiliyor. Yanlış yönetimden dolayı başarılar tesadüfe bağlı oluyor. Bu başarılar tesadüfen olmasın düşüncesiyle OdunpazarıSpor'da 20 yaşın üzerinde sporcu bırakmadık. Bütün gücümüzü gençler için harcayalım ve onların yetişmesine katkı sunalım istiyoruz. Sizleri ve hocalarınızı kutluyorum. Eğitiminizi asla aksatmayın. Aileleriniz sizlerin hem başarılı bir sporcu olmanızı hem de başarılı bir eğitim hayatınızın olmasını istiyor. Benim tavsiyem iyi okuyarak başarılı sporcu olmanız. Eskişehir'de bunun örnekleri mevcut. Oynadığı yıllarda birkaç kez gol kralıda olan Fethi Heper, profesör olarak emekli oldu. Bir başka örnek olarak Hüdai Doğu hem başarılı bir sporcuydu hem de eczacı oldu. Eğitim bu konuda çok önemli. İyi futbol oynayan bir çocuk illa ki derslerinde de başarılı olacaktır. Sizlere başarılar diliyorum ve kazanacağınıza inanıyorum."