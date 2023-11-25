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ODTÜ SK 15'li Ragbi Ligi Şampiyonu Oldu

Hacettepe Üniversitesi GSK'yı 17-8 yenen ODTÜ SK, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen final maçında şampiyon oldu. Maçta kıran kırana bir mücadele yaşandı ve ODTÜ SK, son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu sayıya çevirerek maçı 17-8 kazandı. Törenle birlikte Hacettepe Üniversitesi GSK ikinci, ODTÜ SK ise şampiyon olarak madalyalarını ve kupalarını aldı.