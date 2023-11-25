ODTÜ SK 15'li Ragbi Ligi Şampiyonu Oldu
Hacettepe Üniversitesi GSK'yı 17-8 yenen ODTÜ SK, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen final maçında şampiyon oldu. Maçta kıran kırana bir mücadele yaşandı ve ODTÜ SK, son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu sayıya çevirerek maçı 17-8 kazandı. Törenle birlikte Hacettepe Üniversitesi GSK ikinci, ODTÜ SK ise şampiyon olarak madalyalarını ve kupalarını aldı.
15'li Ragbi Ligi'nin final maçında Hacettepe Üniversitesi GSK'yi 17-8 yenen ODTÜ SK şampiyon oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kıran kırana geçen mücadelede karşılıklı bulunan tryların ardından ODTÜ SK maçı uzun süre önde götürdü. Son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu da sayıya çeviren ODTÜ SK maçı 17-8 kazanan taraf oldu.
Maçın ardından düzenlenen törenle 15'li Ragbi Ligi'ni ikinci bitiren Hacettepe Üniversitesi GSK ve 2023 15'li Ragbi Ligi şampiyonu ODTÜ SK oyuncularına madalyaları ve kupaları takdim edildi.