Ödenen bonservis dudak uçuklatır! Chelsea 2004 doğumlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Vasgo da gama forması giyen futbolcu Premier Lig'in devi Chelsea ile anlaşma sağladı. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 2004 doğumlu genç yetenek kariyerine İngiltere'de devam edecek.

BREZİLYA'DAN 18 LİK TRANSFER

Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 20.4 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

CHELSEA GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR

İngiliz devi 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.