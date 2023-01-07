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Ödenen bonservis dudak uçuklatır! Chelsea 2004 doğumlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Ödenen bonservis dudak uçuklatır! Chelsea 2004 doğumlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Premier Lig devi Chelsea, Brezilyalı genç yetenek Andrey Santos'u kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan yıldız futbolcuya ödenen bonservis bedeli 20.4 milyon euro.

Vasgo da gama forması giyen futbolcu Premier Lig'in devi Chelsea ile anlaşma sağladı. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 2004 doğumlu genç yetenek kariyerine İngiltere'de devam edecek.

BREZİLYA'DAN 18 LİK TRANSFER

Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 20.4 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Ödenen bonservis dudak uçuklatır! Chelsea 2004 doğumlu futbolcuyu kadrosuna kattı

CHELSEA GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR

İngiliz devi 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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