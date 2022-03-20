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Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi

AA - Turgay Konuralp - Spor
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Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi

Ödemiş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenledi.

Ödemiş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenledi.

Günlüce Mahallesi'ndeki pistte gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden 90 at yarıştı.

Yarışma öncesinde dua edildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dereceye girenlere tertip komitesi tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

AA / Turgay Konuralp - Spor

Ödemiş Belediyesi, Çanakkale Zaferi, 18 mart, Spor, Haberler

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