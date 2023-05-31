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Ödemiş'te Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Ödemiş'te Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Spor Haberleri

İzmir'in Ödemiş ilçesinde taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Mithatpaşa Caddesi'nde toplanan bini aşkın sarı-kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Mithatpaşa Caddesi'nde toplanan bini aşkın sarı-kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

Tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor

Galatasaray Ödemiş İzmir Spor Haberler

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