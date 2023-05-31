Ödemiş'te Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Mithatpaşa Caddesi'nde toplanan bini aşkın sarı-kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
Mithatpaşa Caddesi'nde toplanan bini aşkın sarı-kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.
Tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023