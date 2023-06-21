Ödemiş'te Bireysel Zeybek Yarışması düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Bireysel Zeybek Yarışması, efelik kültürünün yansıtıldığı halk oyunu gösterilerine sahne oldu. Yarışmaya İzmir, Denizli, Aydın ile Kütahya'dan çocuk ve genç yaş kategorilerinde 47 kişi katıldı. Dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Bireysel Zeybek Yarışması, efelik kültürünün yansıtıldığı halk oyunu gösterilerine sahne oldu.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 7'ncisi düzenlenen yarışmaya, İzmir, Denizli, Aydın ile Kütahya'dan çocuk ve genç yaş kategorilerinde 47 kişi katıldı.

Yörelerine özgü zeybek oyunlarını sergileyen yarışmacıların değerlendirilmesi sonucu, 8-14 yaş kategorisinde Ahmet Can Korkmaz, 15-17 yaş kategorisinde Ahmet Bora Arslan ve 18-30 yaş kategorisinde Alp Yapıcı birinci oldu.

Ahmet Bora Arslan, yarışmaya Denizli'den katıldığını belirterek, "Bugün çok yoğun bir duygu içerisindeydim. Çok uykusuz kaldım buraya gelebilmek için, ona rağmen sahneye çıktım. Hakkını vere vere oynadım ve birinciliği kazandım." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Cebeci ise yarışmanın bu yıl "Küçük Menderes Efesini Arıyor" temasıyla düzenlendiğini, sahneye konulan oyunların beğeni aldığını belirterek, "Tek amacımız geçmişten günümüze gelen kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.

Organizasyon kapsamında, yarışmacılar ve halk oyunu gruplarının katılımıyla kortej yürüyüşü ve zeybek kültürünün anlatıldığı panel düzenlendi, resim sergisi açıldı.