Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kazandığı başarıda önemli pay sahibi olan Anthony Nwakeme, kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğini duyurdu. Sona eren sözleşmesinin ardından Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlara veda etti. 33 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Demirören Haber Ajansı / Spor