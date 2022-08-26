Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın El Fayha takımıyla sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın El Fayha takımıyla sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Suudi Arabistan Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title