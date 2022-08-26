Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın El Fayha takımıyla sözleşme imzaladı
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Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.
Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor