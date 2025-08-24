Nusrat Allahverdi Dünya Gençler Yüzme Şampiyonu Oldu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
