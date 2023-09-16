Nusaybin'de Spor Yatırımları İçin Ek Ödenek Talebi Onaylandı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ziyareti esnasında yatırım ve projeleri inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşların taleplerini yerinde tespit ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletti. Ek ödenek talebi olumlu sonuçlanan projeler arasında ek tribün inşaatı, sahaların bakım ve onarımı, ihate duvarı yapımı yer alıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ziyareti esnasında yatırım ve projeleri inceleyen, vatandaşlardan gelen talepleri yerinde tespit eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşın ek tribün talebini, sahaların bakım ve onarım ihtiyacını hızlı bir şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığına iletip ek ödenek onayı çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınin, ek ödenek talebinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Vali Akkoyun, "FRITT II Projesi çerçevesinde Nusaybin ilçemize kazandırılan sentetik çim yüzeyli futbol sahasına ek olarak ilçemizin nüfus yoğunluğu ve sporcu potansiyeli dikkate alınarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 500 seyircili ek trübün, açık basketbol voleybol ve kort tenisi sahalarının bakım onarımı ile ihate duvarının yapım işi için ek ödenek talebimiz olumlu sonuçlanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan desteklerle, spor tesislerimizin daha modern ve kullanışlı hale gelmesini sağlayacağız" dedi

Bu çerçevede, ek trübün inşaatı, açık voleybol sahası, kort tenisi sahalarının bakım onarımı ve ihate duvarı yapımı için gerekli ödenekler tahsis edilerek, gençlerin ve spor tutkunlarının daha iyi koşullarda spor yapmalarına olanak tanınacak ve bölgedeki spor faaliyetlerinin destekleneceği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu destekleri sayesinde sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için önemli bir adım atıldığını ifade eden Vali Akkoyun, "Sporun toplumumuz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Nusaybinli gençlerimizin daha modern ve nezih bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla spor yatırımlarımız devam edecektir. Tüm gençlerimize hayırlı olsun. Sporcularımızın her zaman yanındayız. Sporcularımıza başarılar dileriz" diye konuştu. - MARDİN