Nuri Şahin, yeni sezon öncesi ilk mesaiye genç futbolcularla çıktı Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da yeni sezon öncesi ilk çalışma, genç futbolcularla gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da yeni sezon öncesi ilk çalışma, genç futbolcularla gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi. İdmana, 16 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarda forma giyen 21 genç futbolcu katıldı. Isınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde gerçekleştirilen oyunla sona erdi. İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de bir süre izledi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un A takım kadrosu ise yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü bir araya gelecek. AA / Oktay Özden - Spor Antalyaspor Nuri Şahin Futbol Spor Haberler

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