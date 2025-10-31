Haberler

Nuri Şahin: Penaltı Gelmesi Beni Mutlu Etti

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kocaelispor'a karşı kazandıkları maçın ardından penaltı pozisyonu hakkında yorum yaptı ve takımının performansını değerlendirdi.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin "Ben penaltı pozisyonunu küçük ekranda gördüm. Büyük ekranda izlemedim. Sadece dürüstçe şunu söylemeliyim; o dakikada penaltı gelmesi beni mutlu etti" dedi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Nuri Şahin, "Maça iyi başladık. İlk 5 dakika direkten dönen topumuz var ve pozisyonlarımız var. Serdar ve Opoku çarpışmasından sonra iyi oynamadık. Kocaeli iyi pozisyonlara girdi ama 2'nci yarıyı tekrar domine ettik. Son dakikalarda golü bulmak Kocaeli için kötü oldu. Biz mutluyuz. 3 maç üst üste gol yemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM AÇIMIZDAN İYİYDİ'

Penaltı pozisyonu hakkında yorum yapan Şahin, "Ben penaltı pozisyonunu küçük ekranda gördüm. Büyük ekranda izlemedim. Sadece dürüstçe şunu söylemeliyim; o dakikada penaltı gelmesi beni mutlu etti. Bizim açımızdan iyiydi ama Kocaeli tarafı için kötü" açıklamasını yaptı.

'BAŞAKŞEHİR'İN İYİ OYUNCULARI VAR'

Başakşehirli oyuncuların A Milli Takım'da yer bulması hakkında konuşan Nuri Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımda çok değerli oyuncular var. Muhammed, Yusuf çok değerli oyuncular. Berat'ı da iyi görüyorum, Umut da iyi oynuyor. Başakşehir'in de çok iyi oyuncular var. Milli takım içinde o kadar kaliteli oyuncu arasında seçim yapılması diğer oyuncuları üzebiliyor. Montella hocama şunu al, bunu al deme haddim yok. Oyuncularımız geniş havuzda. İnşallah çok oyuncu gider Başakşehir'den. Ben çok mutlu olurum. Bunun kararı Montella hocamızda. Çok iyi ve başarılı işler yapıyor."

Maçı izlemeye gelen Özbekistan Teknik Direktörü Fabio Cannavaro ile ilgili de konuşan Şahin, "Cannavaro oyuncularla görüşmeye geldi. Yanımıza geldi tebrik etti. Sohbet ettik" diyerek toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
