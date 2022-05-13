Nuri Şahin: Hocalık verildiğinde arka planda farklı hesaplar yapmadım

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Akdeniz Üniversitesi'nde katıldığı panelde, spor yaşımını ve yaşadıklarını anlattı. Şahin, "Hocalık görevi verildiğinde ben asla Antalyaspor'u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım" dedi.

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, kongrenin ana temasının pandemi sırasında ve sonrasında yaşananlar olduğunu belirtti.

Kongrenin 'Beklenmeyen Durumlarda Başarı: Bir Olimpiyat Hikayesi' konulu paneline katılan 2020 yılı Olimpiyat Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Okçuluk Antrenörü Göktuğ Ergin, Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz ve Milli Okçu Gülnaz Büşranur Coşkun, tecrübelerini aktardılar. Panelde konuşan Mete Gazoz, kendisine yöneltilen "Olimpiyat şampiyonu olmak üzerinde bir yük mü? Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Milli okçu Gazoz, "İlk başlarda omuzlarımda bundan sonra girdiğim her yarışmayı kazanmalıyım gibi bir yük hissettim ama sağ olsun Göktuğ hocam bunun doğru bir inanış olmadığını, insanın girdiği her yarışmayı kazanmasının mümkün olmadığını anlattı. Şimdi disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii Olimpiyat Şampiyonu olmak çok gurur verici ve kendime güvenimi artıran bir şey oldu. Ama dediğim gibi önemli olan disiplinli bir şekilde çok çalışmak. Herkese de bunu tavsiye ederim. Bunun arkasından başarı mutlaka gelecektir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor