Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyonlara girdik. Bir topumuz direkten döndü. Opoku ile Serdar Dursun'un çarpıştığı pozisyondan sonra oyunun akışı biraz durdu. O bölümü iyi oynamadık. İkinci yarı itibarıyla maçı domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir galibiyet. Üst üste 3 maç gol yemedik. Bu da beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.