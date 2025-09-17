Nuri Şahin: Gol yemeden galip geldik, mutluyuz

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fatih Karagümrük müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, takımın başında çıktığı ilk maçta gol yemeden galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Şahin, "Zor bir deplasman ve zor bir stadyum. Gol yemeden galibiyetle başlamak çok önemli. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını bugün gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var"

Takımın başında ilk maçına çıkmasıyla birlikte kadro yapısını nasıl bulduğuna dair yöneltilen soruya ise Şahin, "Kaliteli bir takımız var. Çözmemiz gereken bazı konular var. Gidecek çok yolumuz var. Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Oyunu hızlandırmamız lazım. Ceza sahasına daha fazla girmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım" diye konuştu. - İSTANBUL