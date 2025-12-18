RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Başakşehir deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok üzgünüz, daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. Galatasaray da, biz de pozisyona girdik. Golü bulamadık. Galatasaray bizim hatamızda topu kazanıp golü buldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koyarak devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda kalan 3 maçımız, final maçımız olacak" diye konuştu. - İSTANBUL