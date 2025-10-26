Haberler

Nuri Şahin: 'Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 yenerek elde ettikleri galibiyetin önemine vurgu yaptı. Şahin, takımının oyununu beğendiğini ve keyifli bir maç çıkardıklarını söyledi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller." dedi.

Şahin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 4-0 yendikleri Hesap.com Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Takımının oyununu "beğendiğini" belirten Şahin, "Hak ederek kazandığımızı düşünüyordum. Kendi bireysel hatalarımızdan pozisyonlar verdik. 10 kişi oynadığımız bölümü beğenmedim. Bunun üzerine çalışacağız. Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller. Duran toptan da gol atmamız iyi oldu. Uzun zamandır duran toptan atamıyorduk." dedi.

Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Şahin, "Antalyaspor'un yolu inşallah hep açık olur. Hepinizi çok seviyorum. Antalyaspor'un, Antalya şehrinin benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Sadece futbolculuk, teknik direktörlük konusunda değil hayatım anlamında da çok şey kattı. Bana bu görevi Antalya şehri layık gördü. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Yeri çok farklı. Burada böyle karşılanmak çok güzel." diye konuştu.

"Değerli bir 3 puan oldu"

Bir gazetecinin, "Dördüncü golden sonra ne hissetiniz?" şeklindeki sorusuna, "Burada hiç taraftara oynamayacağım, dürüst davranacağım. Çok sevindim. Sonuçta ben Başakşehir'in antrenörüyüm. Maçı kazanmaya geldik." yanıtını verdi.

Göreve geldiğinde ilk haftaların çok zor geçeceğini bildiğini anlatan Şahin, "Futbol şansı yanımızda olsaydı bazı şeyler daha rahat gelişirdi. Gitmek istediğimiz yolu çok iyi biliyoruz. Değerli bir 3 puan oldu. Başakşehir'in olması gereken yere inşallah daha hızlı ulaşırız. Uzun vadede orada olacağımızdan çok eminim." ifadelerini kullandı.

Şahin, Antalyasphor'un kaliteli bir takım ve zor bir deplasman olduğunu belirterek Erol Bulut ve kulübe başarı diledi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.