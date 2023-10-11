Nuri Şahin, Bitexen Antalyaspor'da Kalacağını Açıkladı

Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımda kalmaya devam edeceğini belirtti. Şahin, Antalya şehrini sevdiğini, takıma inandığını ve taraftara güvendiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, "Buradayım, burada olmaya devam edeceğim." mesajını verdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, bu takıma inanıyorum, bu taraftara güveniyorum." ifadelerini kullandı.