Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor. Antalyaspor hafta sonu deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alması halinde 8 maçla kulüp tarihinde Süper Lig'de en uzun deplasmanda yenilmezlik serisine ortak olacak.

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor. Kırmızı beyazlıların çalışmalarına sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy katılmıyor. Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Pazar günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak.