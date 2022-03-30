Nuri Şahin: Bir daha final oynarsak, o kupayı kazandıracağım

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Beşiktaş ile oynadıkları ve penaltılar sonucunda kaybettikleri TFF Süper Kupa Finali'nin ardından oyuncularına, "Eğer bir gün bir daha final oynarsak, işte o zaman o kupayı ben size kazanacağım" dediğini söyledi.

Antalya'da bir derneğin düzenlediği toplantıya Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Vakıf Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşme yaparak uzun vadedeki planlarını söyleyen Şahin, "5 yıllık sözleşmeye imza attığımızda kendimi garantiye almak için değil, bu 5 yılı doldurmak istediğim için attım. 5 yıl sonra burada buluşursak, Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya şehri, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da isminden söz ettirecektir" dedi.