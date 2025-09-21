Nuri Şahin: Başakşehir'de İyi Oyunculardan Oluşan Bir Kadromuz Var

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının oyunundan ve çabasından memnun olduğunu ifade etti. Şahin, iyi oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek, oyunu kendi kontrolünde oynayan bir Başakşehir için çalıştıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini belirten Şahin, "İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne koydu. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum" diye konuştu.

"İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var"

İyi bir takım olduklarından bahseden Nuri Şahin, "İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Her hocanın prensipleri ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Fatih Karagümrük maçından daha iyi bir oyun vardı sahada. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Oyunun kontrolünü eline alan bir Başakşehir oluşturmaya çalışıyoruz"

Dikine oynayan ve daha çok ceza sahasına giren bir takım için çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Başakşehir felsefesinde oyunu domine etme var. Bu benimle de uyuşuyor. Oyunu kontrol etmek istiyoruz ama top sadece bizde kalsın düşüncemiz yok. Dikine oynamak ve daha çok ceza sahasına girmek istiyoruz. Oyunu domine eden ve oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir oluşturmaya çalışıyoruz. İyi şeylerin de üzerine koyarak kendi felsefemizle beraber çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL