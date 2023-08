- Nurettin Çakır : "Hedefimiz şampiyonluk"

BOLU - Yeni sezona Bolu'da hazırlanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor'un yıldız oyuncusu Nurettin Çakır, "Yorucu bir kamp dönemi geçiyor, ağır idmanlar yapıyoruz. Beklentimiz bu sene şampiyonluk" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor, hazırlık kampının 2. etabını Bolu'da geçiriyor. Antrenmanlarının ilk etabını ilçede yapan Fethiyespor, Bolu'da güç depoluyor. Hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme fırsatı yakalayan lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Erhan Altın yönetiminde bu sezon Trendyol 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Takımın kilit oyuncularından biri haline gelen 27 yaşındaki Nurettin Çakır, kamp dönemini değerlendirdi. Yoğun bir çalışma ile yeni sezona hazırlandıklarını belirten Çakır, şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

"Yorucu olsa da çalışmamız gerekiyor"

Yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Nurettin Çakır, "Her zaman olduğu gibi yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Yorucu olsa da çalışmamız gerekiyor. Hani zaten bu duruma senelerdir alışkın olduğumuz için çok da zorluk yaşamıyoruz. Yorucu bir kamp dönemi geçiyor dediğim gibi ağır idmanlar yapıyoruz. Kuvvet antrenmanlarımız oluyor, yavaş yavaş güçlenmemizi hissediyoruz" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Fethiyespor'a yapılan transferlerin şampiyonluk isteğiyle yapıldığını dile getiren Çakır, "İçeride çok güzel bir ortamımız var. Herkesin mutlu olduğu, çalışırken keyif aldığı bir ortamımız var. Yani bu zaten ortamı devam ettirebilirsek ilerleyen dönem için bizim maçlarda bize çok faydası olacağını düşünüyorum. Birçok şampiyonluk yaşamış biri olarak da her gittiğim yerde aile ortamını yakaladığında mutlaka sonunda başarıyı gördüm. Umarım burada da bunu yaşarız. Şu an her şey yolunda. Yani hedefimiz şampiyonluk bu sene. ya direkt olarak üst lige çıkma ya da play-off ile çıkma. O istekle transferler yapıldı. Yavaş yavaş bu konuda da takım olarak buna tamamen adapte olmaya başladık. Şu an daha erken olsa da daha ligin başlamasına zaman olsa da, dediğim gibi bir önceki şampiyonluklarımda hep aile ortamından sonra, sezon sonunda hep mutluluğu yaşamışlığım var. O yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten hocamızın da bu konuda aile ortamına çok önemli vurguları var. Çok destekliyor bizi bu konuda. Dediğim gibi aile ortamını yakaladığınızda, içerideki o samimi arkadaşlığı yakaladığınızda işin sonunda mutlaka sevinen taraf siz oluyorsunuz" diye konuştu.

"İyiye gittiğimizin farkındayız"

Zorlu bir lig olacağını ancak buna göre hazırlandıklarını belirten Nurettin Çakır, "Maç maç gitmek gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Kötü başlayabiliriz ya da çok iyi de başlayabiliriz ama sürekliliği yakalamak gerekiyor bizim ligimizde. Bu yüzden de takım oluşuna oturtmak gerekiyor. Sağlam bir takım yapısı oluşturmak gerekiyor. O konuda yavaş yavaş adımlar atıyoruz. İyiye gittiğimizin farkındayız ama dediğim gibi maç maç baktığımız zaman daha faydalı olacağını düşünüyorum bizim için" ifadelerini kullandı.