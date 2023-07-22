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Nurettin Çağlar, Batman Petrolspor'a transfer oldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar, Batman Petrolspor'a transfer oldu. Nazilli Belediyespor ile yola devam etmeyeceğini açıklayan 30 yaşındaki futbolcunun Batman ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı ve kısa zamanda imzaların atılacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda geçen sezon 36 maça çıkan futbolcu 12 gol kaydetmişti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar, Batman Petrolspor'a transfer oldu. Nazilli Belediyespor ile yola devam etmeyeceğini açıklayan 30 yaşındaki futbolcunun Batman ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı ve kısa zamanda imzaların atılacağı kaydedildi.

Siyah- beyazlılarda geçen sezon 36 maça çıkan futbolcu 12 gol kaydetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Nazilli Batman Spor Haberler

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