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Nurettin Açıkalın: "Kayserispor kötü bir oyun oynamadı"

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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada takımın kötü bir oyun oynamadığını belirtirken, oyuncu konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Taraftarın tepkilerine de değinen Açıkalın, yönetimle birlikte bir yol haritası çizeceklerini ifade etti.

Nurettin Açıkalın: "Kayserispor kötü bir oyun oynamadı"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın:

"Taraftardan fazla bizim de isyanımız var"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Samsunspor maçında takımın kötü bir oyun oynamadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde mücadele ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından basın memnsuplarına açıklamalarda bulundu. Maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını kaydeden Açıkalın, "Öncelikle Samsunspor'u kutluyoruz, 3 puan aldılar. Bizim de çok önem verdiğimiz bir karşılaşmaydı. Mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Şanssız bir gol yedik. Daha sonra toparlamaya çalıştık. Geçen hafta itibarıyla takımda birçok görüşmeler yaptım. Oyuncularımızla da görüştüm. Hepsinin ortak kanaati bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olup, eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Nitekim bunu yapıyoruz da. Kayserispor kötü bir oyun oynamadı. Oyuncularımızı istekli gördük. Bireysel hatalarımız oldu ve golü de öyle yedik. Şu anda yapacak bir şey yok. Bu hafta oynamayacağız, daha sonra Sivas'a gideceğiz. Aynı kararlılıkla çalışacağız. Gülenin biz olacağını umut ediyoruz. Bu umutla görevimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftardan fazla bizim de isyanımız var"

Taraftarın, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet etmesini değerlendiren Başkan Açıkalın, "Taraftardan fazla bizim de isyanımız var. Biz de takımımız galip gelsin istiyoruz. Taraftarımız bizden de fazla üzülüyor. Onlar da gelip burada bir sürü emek veriyorlar. Haklı yönleri de olabilir. Hocaya da, yönetime istifa diyebilirler. Oyunculara da tepki gösterebilirler. Mağlupken bu tepkileri anlayışla karşılamak lazım. Yönetimimizle görüşürüz, tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetim kuruluna sunarız ve bir karar alırız. Sinan hoca ile bir görüşmemiz olmadı. Kulübe geçeceğim" dedi.

Nurettin Açıkalın:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Spor
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