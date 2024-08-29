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Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

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Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 47 kilo kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Ekinci Gül, Hindistanlı rakibini mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar K44 47 kilo kategorisinde son 16 turunda Hindistanlı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen maçta Nurcihan Ekinci Gül, üstün performansı ve stratejik hamleleriyle rakibini mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan Ekinci Gül, zorlu rakibini puan farkıyla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ekinci Gül'ün bu galibiyeti, sadece kendisi için değil aynı zamanda Türk para taekwondo camiası için de büyük bir başarı olarak kaydedildi. Spor otoriteleri, Ekinci Gül'ün çeyrek finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Nurcihan Ekinci Gül, bu önemli galibiyetle birlikte paralimpik oyunlardaki madalya umutlarını arttırdı. Çeyrek finalde de güçlü bir performans sergileyerek, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmayı hedefleyen Gül, tüm Türkiye gururla takip edilmeye devam ediliyor. Türk sporcu Ekinci Gül, çeyrek finalde Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaşacak. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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