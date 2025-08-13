Nuno da Costa: Zor Bir Rakibe Karşı Oynadık

Başakşehir'in tecrübeli forveti Nuno da Costa, Viking maçının ardından yaptığı açıklamada turu geçtikleri için mutlu olduklarını ve bir üst tura odaklanacaklarını söyledi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler toplamda 4-2'lik skor üstünlüğüyle turu geçerek play-off oynamaya hak kazandı. Başakşehir'in yeni transferlerinden Nuno da Costa, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turu geçmenin kolay olmadığını belirten Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Kendi liginde lider bir takıma karşı oynadık. Tabii ki zor oldu ama bu aşamayı geçmeyi bildik. Şimdi önümüzdeki tura bakacağız" diye konuştu.

Takımın hücum hattının oldukça iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "İyi bir gruba sahibiz. Kaliteli oyuncularımız var. Adil olan, en iyisini yapan oynayacak gibi gözüküyor" sözlerini kaydetti.

Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde aynı hedef ve konsantrasyonda olacaklarını aktaran golcü futbolcu, "İkisini de aynı şekilde görebiliriz. Tabii ki ulaşması zor hedefler ama ikisini de ciddiye alacağız" ifadelerini kullandı.

Ligde Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın ertelenmesinin bugüne nasıl yansıdığıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Nuno da Costa, "Aslında bunun farkını sahada gördük. Rakip hafta sonu bir maç oynadı. Sahaya daha az dinlenmiş bir şekilde çıktılar. Biz biraz daha dinlendik. Bu durum daha enerjik olmamızı sağlıyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL