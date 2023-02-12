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Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı

Spor Haberleri

Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili duygularını, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili duygularını, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

Djokovic, Yılport Samsunspor'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de çok zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizlerle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyor, birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Spor

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