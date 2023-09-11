Novak Djokovic ABD Açık'ta Şampiyon Oldu

Novak Djokovic, ABD Açık'ta Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Djokovic, 24. grand-slam zaferiyle tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçisi oldu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Sırp tenisçi ayrıca, 24. kez kupayı kaldırarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorununun da sahibi oldu.

ABD'nin New York şehrindeki turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Sırp raket ile Rus Medvedev, karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 36 yaşındaki Djokovic, 24'üncü kupasına ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en çok grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic, Avustralyalı Margaret Court'u yakalayarak en fazla grand slam kazanan tenisçi rekorunu egale etti. Medvedev ise 2021'in ardından turnuvadaki ikinci şampiyonluk hedefine ulaşamadı.