Nou Camp'taki kadınlar El Clasico maçında seyirci rekoru kırıldı

Uefa Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona- Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı.

El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91 bin 553 seyirci izledi. Bu seyirci sayısı, kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Kadınlar maçında kırılan bu rekor ayrıca, İspanya'da bu sezon La Liga'da Nou Camp'ta oynanan ve 86 bin 466 kişinin izlediği erkekler El Clasico maçından daha fazla seyircinin izlemesiyle de dikkati çekti.

Bundan önce kadınlar futbolunda en fazla seyircili maç rekoru, 90 bin 195 ile Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda ABD ile Çin arasında oynanan 1999 Kadınlar Dünya Kupası finali olarak kayıtlara geçmişti.

Kadınlar kulüp maçlarında ise Atletico Madrid ve Barcelona arasında 2019'da Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maç 60 bin 739 seyirciyle izlenmişti.

Bu arada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Barcelona, seyirci rekoru kırdığı kendi sahasındaki maçı da 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.