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Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon Premier Lig'e çıkan Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Galler Milli Takımı'nda 21 maçta görev alan ve 2 kez ağları sarsan Neco Williams, Liverpool'da ise 33 maçta forma giydi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Nottingham Forest Liverpool England Neco Spor Haberler

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