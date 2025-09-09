Nottingham Forest, Ange Postecoglou ile anlaştı

Haberler

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo'dan boşalan göreve Ange Postecoglou'yu getirdi. 60 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce birçok önemli kulüpte görev yaptı ve başarılar elde etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Kulübün açıklamasında, 60 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Postecoglou ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve son olarak Tottenham'ı çalıştırdı.

Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Nottingham Forest, bu sezon 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
