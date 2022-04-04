Norveçli tenisçiler Antalya'da kamp yapıyor

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde kampa giren Norveçli milli tenisçiler, Winner Tenis Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte Türk tenisçilerle dostluk maçı yaptı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista Luxury Otel tenis kortlarında gerçekleştirilen etkinlikte 17-18 yaş kategorisinde Norveç ve Türk milli tenisçilerin katıldığı 9 dostluk maçı yapıldı. Çekişmeli geçen maçlarda kazanan dostluk oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Calista Otel Satış ve Pazarlama Direktörü Gürsel Kaya, "Norveç tenis milli takımı ülkelerinde düzenlenecek özel bir turnuva öncesi 5 günlüğüne Antalya'ya kampa geldi. Havaların güneşli olması nedeniyle Antalya Belek bölgesini tercih ettiler. Biz de Türk milli takımından tenisçi kardeşlerimizi davet ederek dostluk maçı tertip ettik. Her biri seviye olarak birbirine yakın tenisçiler. Burada dostluk maçı için bir araya geldiler." dedi.

Norveçli tenisçiler kampı tamamlayarak yarın ülkelerine dönecek.